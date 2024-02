5 drinques criativos que combinam com o Carnaval

Tradicionalmente comemorado em fevereiro, o Carnaval é uma comemoração repleta de cores e culturas. Essas características também refletem na gastronomia, onde os drinques podem causar uma explosão de sabores.

É o que evidenciam as opções do caderno de receitas destacadas pela redação do Paladar, consideradas verdadeiras delícias. Leia o conteúdo completo para descobrir outras indicações.

Batida de paçoca

Essa receita, que une ingredientes como creme de leite, cachaça e gelo, surpreende com a saborosa combinação. Veja a receita completa.

Batida de Paçoca Foto: Roberto Seba

Cello spritz

O segredo deste drinque está no uso do licor italiano de limão e do prosecco. Veja a receita completa aqui.

Drinque com limoncello (licor de limão-siciliano), prosecco eágua com gás.Veja a receita. Foto: Masao Goto Filho/Estadão

Bujito

Com uma base de cachaça branca, os demais ingredientes acrescentam um sabor refrescante ao drinque. Veja a receita completa aqui.

Bujito Foto: Fernando Sciarra|Estadão





Pitá-lina

Com cores chamativas, este preparo ensinado pelo head bartender Laércio Zulu pode ser decorado com uma fatia de pitaia e limão siciliano. Veja a receita completa aqui.

Drinque Pitá-Lina Foto: Fernando Sciarra|Estadão

Bombeirinho

Cachaça e groselha estão entre os principais ingredientes desta bebida. Veja a receita completa aqui.