5 drinques sem álcool para quem curtir o Carnaval

Mais um Carnaval chegou para os brasileiros, enchendo as ruas com desfiles, blocos, música ao vivo e muita folia. É costume nessa época, também marcada pelo alto verão, que as celebrações sejam regadas a muito álcool, mas quem deseja evitar ou reduzir esse tipo de consumo pode aproveitar a festa adaptando drinques.

Abaixo, separamos cinco sugestões de coquetéis refrescantes e saborosos, que substituem o álcool por ingredientes simples; confira:

Sangria sem álcool

Esse drinque combina suco de uva, refrigerante de limão e um mix de frutas como pêssego, abacaxi, laranja, entre outras. Confira o passo a passo aqui.

Sangria sem álcool Foto: Giulia Howard/Estadão

Ginger soda

O gengibre tem sido um ingrediente protagonista no mundo da coquetelaria, e neste caso saborizando uma bebida saborosa e sem álcool. Aprenda a reproduzi-la aqui.

Drinque de gengibre não-alcoólico Foto: FreePik

Ginger lemonade

Esse mocktail (termo dado aos drinques não-alcoólicos) criado por Rodolfo Bob, do Caledônia Whisky&Co, utiliza mel de gengibre e limão siciliano. Confira a receita completa aqui.

Bebida refrescante sem álcool feita com gengibre e limão Foto: Maurício Porto

Sangue de unicórnio

Essa bebida inspirada no universo de Harry Potter é servida no restaurante Castelo Magia e Bruxaria, mas também pode ser reproduzida utilizando xarope de romã, bolinhas de tapioca e soda italiana. Veja o passo a passo aqui.

Drink de romã e soda italiana sem álcool do restaurante Castelo Magia e Bruxaria Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Honey B

Criada por Renan Tarantino, mixologista do Sky Hall Terrace Bar, essa bebida liberada para todas as idades é feita de abacaxi, mel, limão siciliano e chá earl grey. Veja a receita completa aqui.