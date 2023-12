5 espumantes brasileiros para suas festas de fim de ano

As festas de final de ano estão chegando e logo pensamos em como preparar uma mesa completa, que agrade aos mais variados gostos. Nessa lista, por que não incluir espumantes? Afinal, todos os tipos de comemorações são válidas!

Para te ajudar, o Grupo Famiglia Valduga separou 5 opções que vão te surpreender e também envolvem misturas clássicas e contemporâneas, sem deixar de lados os toques especiais que dão sabores marcantes na boca.

Casa Valduga 130 Brut Rosé

Casa Valduga 130 Brut Rosé Foto: @lightboxestudio

Considerado a reinvenção de um clássico com o método champenoise por meio das uvas Chardonnay e Pinot Noir. Assim, toda a mistura traz uma coloração salmão, que entrega um aroma das frutas confitadas e licor de cereja. Já no sabor, dá para contar acidez e toques mais amanteigados.

PUBLICIDADE

Casa Valduga Premivm Moscatel

Casa Valduga Premivm Moscatel Foto: @lightboxestudio

É um espumante brasileiro com uma garrafa exclusivamente desenhadas à Casa Valduga e carrega na produção frutas brancas e cítricas, com também nuances florais. Por fim, entrega no paladar acidez e dulçor na medida.

Rotari Arte Italiana Brut Trento DOC

Rotari Arte Italiana Brut Trento DOC Foto: AlviseBarsanti

PUBLICIDADE

Com a combinação perfeita para beber com entradas e petiscos, o espumante contém a coloração amarelo palha e perlage, com um aroma frutado mais intenso e um sabor que traz cremosidade e delicadeza.

Ponto Nero Cult Nature

Ponto Nero Cult Nature Foto: ANDERSON PAGANI

É um lançamento do ano feito por meio das uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, que trouxeram uma cor amarelo palha e perlage. O aroma, por sua vez, é um frutado puxado para o abacaxi e melão, que com o conjunto permite cremosidade na boca e uma acidez com equilíbrio.

Ponto Nero Live Celebration Glera

PUBLICIDADE

Ponto Nero Live Celebration Glera Foto: @lightboxestudio

Com a harmonia ideal com frutos do mar, saladas e queijos, esse espumante elaborado pelo método charmat, por meio da uva Glera, possui como característica principal o frescor. Seu conjunto ganhou um amarelo-esverdeado na cor e o aroma destaca-se pelo toque cítrico e nuances florais.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa para as suas comemorações de final de ano. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.