Ano Novo é sinônimo de bacalhau e arroz com lentilha. Sobre a sobremesa de Ano Novo, não precisamos parar no bom e velho pavê, também podemos investir em sobremesas clássicas, como o pudim e mousse, ou até mesmo nos refrescar com um belo sorvete caseiro! Confira cinco opções de receitas doces para o Ano Novo:

Pavê de chocolate com morango: Para a clássica piada “para ver ou para comer?” aposte neste pavê que une chocolate e morango, uma mistura que não tem como dar errado, não é? Veja a receita completa. Mousse de doce de leite: Leve, esta mousse traz a doçura do doce de leite. Também é muito versátil, sendo dois em um: basta polvilhar um pouco de canela em pó para ter uma mousse de churros. Uma verdadeira sobremesa coringa para agradar todos os paladares. Veja a receita completa. Pudim de jabuticaba: Uma fruta bem brasileira e refrescante, a jabuticaba compõe este pudim de apenas sete ingredientes e que rende seis porções para surpreender a família na ceia. Veja a receita completa. Mousse de espresso: Uma receita com café muito gostosa, esta mousse fica pronta rapidinho em apenas seis passos. Marcante e saborosa, é uma forma de inovar com um belo café espresso. Veja a receita completa. Sorvete de merengue de morango: Com seis ingredientes, esta receita é leve, saborosa e bem refrescante para um Ano Novo tropical. São apenas seis passos e é uma opção certeira para a ceia. Veja a receita completa.

