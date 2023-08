5 itens de churrasco para presentear no Dia dos Pais

A marca registrada da maioria dos churrascos em família é o churrasqueiro, que muitas vezes é um papai apaixonado por comer, fazer e servir carnes para todos.

Você deve se lembrar de alguém assim, aquela pessoa que todos insistem para que se sente para comer, mas ela segue firme na missão de alimentar a todos, apenas “beliscando” alguns pedacinhos.

Além disso, também é comum que venha à mente o apreço do tal churrasqueiro por alguns utensílios, como facas, tábuas e grelhas. E se seu pai faz esse papel na família, com certeza ele amaria receber um instrumentos de churrasco de presente de Dia dos Pais.

Para ajudar no momento da escolha do item ideal, as dicas do chef Fabio Lazzarini vão fazer o churrasco da sua família se tornar ainda mais especial. Confira aqui.