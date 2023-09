5 locais para comer donuts em São Paulo

Donuts são uma verdadeira sensação em São Paulo, onde é possível encontrar uma ampla variedade de sabores e preços. Confira uma seleção de locais preparada pelo Paladar, para saborear a famosa rosquinha:

Fatz Delícias

A Fatz Delícias é inspirada em fas-food dos anos 1990. No cardápio, além das cinco opções de rosquinha, sem recheio, com furo no meio e coberturas chamativas, há também seis recheadas (R$ 13 cada): frutas vermelhas, doce de leite, Prestígio, Alpino, Bavarian e a clássica Boston Cream. Está localizado na R. Cunha Gago, 854, Pinheiros. 11h30/00h (qui. a sáb., 11h30/4h; dom., 11h30/00h).

Kez

A Kez, conta com deliciosos donuts em seu cardápio, a rosquinha do Homer, por exemplo, é feita com granulado colorido artesanal, feito na própria casa (R$ 15,50). A Kez ainda conta com três opções recheadas (limão siciliano, pistache e frutas vermelhas, a R$ 24,50 cada), com um equilíbrio agradável no açúcar e com massa leve e artesanal. Está localizada na Onde: R. Sabará, 347, Higienópolis. 2774-2731. 7h/20h.

PUBLICIDADE

The Good Cop

A casa conta com opções de rosquinhas e recheadas, é ideal experimentar o tradicional glaceado (R$ 12,90), o mais equilibrado de todos, e que mostra a qualidade da fritura do donut. Dos recheados, o de alfajor é muito bom, com uma mistura de doce de leite com chocolate é imbatível (R$ 18,90). Localizado na -R. Carlos Weber, 1186, Vila Leopoldina. 2539-7018. 11h30/22h30.

Mister Donuts

A massa do donut é fresquinha, e existem opções mais tradicionais (como o donut de canela e original, R$ 10 cada) e até outras mais elaboradas (a de crème brûlée, por R$ 13. Está localizada na R. Carlos Weber, 1660, Vila Leopoldina. 3832-9852. 11h/20h. Delivery via iFood.

New York Donuts

PUBLICIDADE

No cardápio eles possuem o gostoso o donut de maçã verde e coberto com chocolate branco (R$ 13,90), um dos mais diferentes do cardápio. A rosquinha do Homer (R$ 10,90), com a cobertura rosa, e o de chocolate dark (R$ 10,90). Está localizada na Rua Doutor Isaías Salomão, 33, Saúde. 95944-0593. 11h/23h15.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!