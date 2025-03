5 melhores vinhos do mundo, segundo especialistas

Vinhos sofisticados têm ganhado destaque entre apreciadores que buscam experiências exclusivas e produtos de alta qualidade. Além da complexidade de aromas e sabores, esses rótulos se diferenciam pelo processo de produção e pela tradição que carregam.

Para identificar quais garrafas se destacam entre as melhores do mundo, o Paladar consultou sommeliers e chefs, que revelaram seus rótulos preferidos. Confira a seleção:

Villa Antinori Sangiovese

Para quem busca um tinto especialíssimo, Adriel Alves, sommelier do Altruísta Osteria e Enoteca, recomenda o italiano Villa Antinori Sangiovese. Ele possui notas de frutas vermelhas, couro e especiarias, como baunilha, e traz consigo taninos suaves e aveludados.

Sendo encorpado, ele harmoniza bem com pratos à base de molho vermelho, e queijos como pecorino e provolone.

Donato Pinot Grigio delle Venezie DOC

Mais um italiano, a recomendação do Fernando R. Moreira, proprietário da DiVinho Vinhos e da Santo Vino Importadora, é o Donato Pinot Grigio delle Venezie DOC. Elegante e fresco, este vinho branco é produzido a partir da uva Pinot Grigio, com notas delicadas de maçã verde e frutas cítricas.

Ele ainda possui notas sutis de flores brancas, enquanto, no paladar, apresenta um equilíbrio perfeito entre acidez e corpo. Nas harmonizações, ele combina facilmente com pratos leves, como frutos do mar, saladas e massas.

Pircas, da vinícola Pérez Cruz, um vinho produzido em uma parcela especial no Vale do Maipo, no Chile Foto: Pircas/Divulgação

Pircas

Na opinião de Fernando Couto, sommelier da Confraria do Sabor, o vinho Pircas, é uma opção certeira para quem deseja uma ótima combinação entre taninos, acidez e frutas. Esse vinho feito em um microclima causado pelo vento andino é ideal para quem deseja economia sem perder a qualidade.

Staphyle Premium Cabernet Franc

José Hilton, gestor do Pobre Juan, aponta o Staphyle Premium Cabernet Franc como um dos melhores do mundo. Sua coloração roxa intensa combina bem com os aromas de pimenta, framboesas, e amoras negras. A complementação por notas herbáceas e toques de café trazem uma maciez e acidez vibrante para os paladares que buscam uma opção marcante.

Vinho Bordeaux Foto: Brad/ Adobe Stock

Maria Maria Sauvignon Blanc

Para finalizar a lista de uma forma bem brasileira, a Ana Santos, sommelier do Grotta Cucina, apresenta o Maria Maria Sauvignon Blanc. Produzido em Minas Gerais, esse vinho amarelo-palha possui um aroma frutado e um equilíbrio perfeito entre frescor e corpo médio.

PUBLICIDADE

