5 novidades no MasterChef+ que começa esta semana

Nesta terça-feira (21), acontecerá a estreia do Masterchef+, o programa culinário que terá como participantes pessoas com mais de 60 anos. Veja spoilers da 2ª temporada e sobre o primeiro episódios, conforme informações do portal da Band:

1. Nova estética: A cozinha do MasterChef, assim como o lugar em que os jurados tomam as decisões, foram reformulados com um toque de modernidade.

2. Vovó TikToker: Uma das cozinheiras do programa é bastante conhecida nas redes sociais por ser ‘’arretada’' em sua rotina. Nos Instagram, ela acumula mais de 800 mil ‘‘netinhos’', enquanto no TikTok são mais de 2 milhões de pessoas curtindo e comentando os vídeos.

3. Conquista do avental: Serão 20 idosos da seletiva que vão depender da decisão dos jurados Helena Rizzo, Herinque Fogaça e Érick Jacquin para, então, caso tenham resultados positivos, conquistarem o avental personalizado e continuar no programa.

4. Edu Fogaça: Um dos participantes já ganhou o apelido de ‘’Edu Fogaça’' do Jacquin, por ter características iguais a do chef Henrique, como tatuagens pelo corpo, uma barba e o uso de uma boina na cozinha.

5. Chapéu: Em um momento emocionante, um dos participantes quase chorou ao usar o chapéu de Fogaça, que logo prometeu que, se o cozinheiro chegasse à semifinal, receberia o acessório diretamente do chef!

