5 pratos imperdíveis no novo Sal Gastronomia de Henrique Fogaça

A matéria de Fernanda Meneguetti revelou que o Paladar teve a oportunidade de experimentar alguns pratos presentes no cardápio do novo Sal Gastronomia, de Henrique Fogaça.

O estabelecimento migrou de Higienópolis para inaugurar em um espaço de dois andares no bairro Jardins, em São Paulo, e opera de segunda a segunda, tanto no almoço quanto no jantar. Entre os pratos experimentados e aprovados estão:

Nhoque de batata com ragu picante de cordeiro

Pescada amarela ao molho amanteigado de champanhe, com cuscuz marroquino com ervas e passas brancas

Tartar de atum com dill e abacate

Em um spoiler, o chef mencionou que a pescada será substituída por linguado. O cardápio continuará apresentando os pratos clássicos, mas com pequenas singularidades testadas e aplicadas pelo chef. Embora um menu degustação seja uma possibilidade futura, por enquanto, permanece apenas o menu executivo.

O queijo coalho tostado com melado e uva verde e o cupim na manteiga de garrafa, acompanhado de farofa de banana e mandioca cozida, são outros pratos imperdíveis do restaurante. Leia o conteúdo completo para mais detalhes.