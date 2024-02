5 pratos sem carne vermelha para preparar para a Quaresma

O Carnaval de 2024 está chegando ao fim, e para alguns religiosos isso significa o início da Quaresma, o período de quarenta e quatro dias que antecede a Páscoa, - marcada por jejuns e penitências.

O tempo de Quaresma se inicia logo na quarta-feira de Cinzas e os adeptos comumente se abstêm de carnes vermelhas nas refeições. Para os que seguem esse preceito, separamos nesta matéria cinco sugestões de pratos saborosos para variar o cardápio do jantar ou do almoço; confira:

Arroz de bacalhau

Simples, elegante e saborosa, essa receita mistura bacalhau com legumes, especiarias, arroz e mix de uvas-passas. Veja o passo a passo aqui.

Arroz de bacalhau Foto: Iara Venanzi

Escondidinho de bacalhau

O famoso prato que leva purê de batatas gratinado com queijo na superfície também pode ser recheado com bacalhau desfiado, tomates, azeitonas e cebolas picadas. Aprenda a fazer aqui.

Escondidinho de bacalhau Foto: Restaurante Pontremoli

Filé de peixe ao molho de manga

Essa combinação inusitada da carne branca com fruta rende um prato para lá de saboroso, e pode ser feito com o peixe de sua preferência. Confira as instruções aqui.

Filé de peixe ao molho de manga Foto: Elton Andrade

Ceviche de peixe e palmito pupunha

Essa receita é ideal para dias quentes por ser refrescante; leva peixe em cubos, gengibre, pimenta, cebola roxa, salsinha, leite de coco, suco e raspas de limão, azeite e cravo. Leia a receita completa aqui.

Aprenda a fazer a versão do ceviche idealizado pela chef do Capim Santo Foto: Mario Rodrigues | Capim Santo

Salpicão de peixe e avocado

É comum ver o salpicão feito com frango, mas a versão com peixe rende uma combinação muito saborosa inspirada na cozinha mexicana. Essa receita exige filés de linguado (ou outro peixe branco), folhas frescas de salsinha, rodelas de pimenta vermelha, limão siciliano e outros ingredientes. Aprenda a reproduzi-la aqui.