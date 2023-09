Você sabia o dia do bacon é celebrado no dia 31 de agosto? Esse ingrediente tão presente em pratos do dia a dia, como o feijão, por exemplo, e também alguns mais sofisticados, como doces excêntricos, que agradam os paladares mais diferenciados.

Em ritmo de comemoração, separamos nesta matéria 5 receitas com bacon para você inovar o cardápio sem deixar de lado esse ingrediente tão prático e de sabor único, aprendendo a harmonizá-lo com outros alimentos e tendo resultados que são uma verdadeira explosão de sabores. Confira abaixo:

Salada lyonnaise, com bacon e ovo poché

Essa receita do chef Mark Bittman é simples e é a combinação perfeita entre folhas e carne, além de ser o prato ideal para quem deseja comer algo leve e muito saboroso. Confira a receita.

Receita de salada lyonnaise Foto: Evan Sung|NYT

PUBLICIDADE

Maçãs com bacon confeitado à la mode

O bacon pode surpreender positivamente compondo sobremesas. Aqui, Mark Bittman une maçã, sorvete de baunilha e bacon com calda de caramelo e fatias de limão para adicionar. Aprenda a fazer aqui.

Receita de maçãs com bacon confeitato à la mode Foto: Evan Sung|NYT

Batata-doce gratinada com bacon

PUBLICIDADE

Essa receita é uma adaptação do tradicional gratinado de batata à dauphinoise. Neste caso, é feita com batata-doce, bacon em cubinhos e queijo parmesão. Veja a receita completa aqui.

Esse gratinado é perfeito para aproveitar o inverno. Adaptado da receita francesa, o acompanhamento também leva o quase unânime bacon. Para harmonizar com o prato, escolha um bom vinho. Foto: Codo Meletti/Estadão

Lombo com bacon

Muito comum nas festas de final de ano, essa receita de preparo simples consiste em lombo de porco enrolado em fatias de bacon antes de ir ao forno. Aprenda a fazer aqui.

Receita de lombo com bacon Foto: Alex Silva|Estadão

PUBLICIDADE

Club sandwich

Por último, aprenda a utilizar o bacon nesse delicioso sanduíche que acompanha tomate, alface e frango desfiado. Confira a receita na íntegra aqui.

Club Sandwich Foto: Felipe Rau| Estadão

Essas e outras 4 receitas, que incluem o passo a passo para fazer um bacon caseiro, estão disponíveis em nosso caderno de receitas. Confira-o na íntegra aqui.