5 receitas com folha de louro para ter sorte em 2024

Muitas pessoas aproveitam o fim e o início do ano para fazer simpatias e tentar atrair fortuna e abundância para o ano novo. Entre os ingredientes que entram na lista para trazer sorte está a folha de louro.

Para praticar a simpatia, basta guardar uma folha durante o próximo ano. Você pode incluí-la na mesa para atrair prosperidade, utilizando a folha no preparo dos pratos, como no feijão. A seguir, confira cinco receitas com folha de louro para realizar a simpatia.

Arroz com polvo, açafrão e páprica

Nessa receita o mais complicado é cozinhar o polvo. Dá trabalho, mas vale a pena. Não esqueça as folhas de louro para dar um gostinho especial e trazer a sorte para o novo ano. Confira a receita aqui.

Polenta cremosa com especiarias

PUBLICIDADE

Polenta pode ser a coisa mais sem graça do mundo, ou virar uma refeição deliciosa, tudo depende de como você vai tratá-la. Um bom truque é por em uma panela alta a água com leite e alguns temperos. Confira a receita aqui.

Salada de bacalhau com batata palha

Uma receita inspirada no bacalhau à Bráz, porém servida fria e sem ovo. A batata palha é opcional e o único segredo é misturar a batata já com a receita fria e só na hora de levar à mesa, senão ela murcha. Confira a receita aqui.

Receita de ravioli delicioso

O ravioli é recheado com diversos acompanhamentos e, além de bonito, é um prato extremamente saboroso pelo toque especial dos temperos. Confira a receita aqui.

PUBLICIDADE

Receita de cassoulet

Cassoulet é uma receita típica francesa que tem em sua composição feijão branco, carne suína, frango e sobrecoxa de pato. É uma espécie de “feijoada francesa” que leva a folha de louro para dar ainda mais sabor. Confira a receita aqui.