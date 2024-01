5 receitas com pistache para você experimentar em casa

O pistache é muito popular em sobremesas e tem ganhado cada vez mais espaço no paladar dos brasileiros com sua popularização em bolos, tortas e sorvetes. Além de trazerem sabor e cor aos pratos, as sementes da árvore Pistacia vera são uma ótima fonte de gordura saudável, proteínas, fibras e antioxidantes, sendo uma ótima opção para cuidar da saúde.

A seguir, confira 5 receitas com pistache para fazer em casa:

Torta de ganache com pistache

Esta torta é perfeita para você receber os amigos em casa e impressionar a todos com a receita deliciosa. O chocolate da ganache combina perfeitamente com o pistache, que dá um toque especial à torta. Veja a receita completa aqui.

Arroz basmati com carne, uva passa, pistache e amêndoa

Uma opção salgada com pistache, esse prato mistura as sementes verdes com uva passa, amêndoa e carne no arroz. Veja a receita completa aqui.

Morango com pesto de pistache e chocolate branco

Essa receita de sobremesa é simples e prática de fazer. A dica é escolher morangos grandes e bonitos para deixar o doce mais bonito e saboroso. Veja a receita completa aqui.

Bolo de pistache

Uma boa pedida para o café da manhã ou lanche da tarde, esse bolo mistura as sementes de pistache com outras castanhas e amêndoas no recheio, trazendo um sabor característico e delicioso. Veja a receita completa aqui.

Milkshake de pistache

Uma ótima opção para os dias mais quentes, esse milkshake combina o sorvete com as sementes. Para quem gosta do sorvete de pistache, essa receita com certeza irá agradar o paladar. Veja a receita completa aqui.