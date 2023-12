5 receitas com salmão para fugir do óbvio na ceia de Ano Novo

Com o Ano Novo chegando e tendo se despedido do Natal há poucos dias, surge a necessidade de inovar os pratos para evitar possíveis enjôos. É possível substituir os clássicos como peru, pernil, churrasco, entre outros, por opções leves, como o salmão.

Abaixo, você encontra 5 receitas que utilizam salmão como ingrediente principal:

Salmão com maionese

Misturar filé de salmão com maionese caseira, mostarda e tempero Hondashi para levar tudo ao forno resulta em um prato simples e de muito sabor. Confira a receita do Merci Bistrô aqui.

Salmão servido com maionese caseira Foto: Suellen Goncalves

Salmão com manteiga de anchova e alcaparras

Essa receita exige pouco tempo de forno e uma boa mistura de alho, anchovas, manteiga, cebolinha, pimenta-do-reino, sal e alcaparras. Aprenda a fazer aqui.

Salmão com manteiga de anchova e alcaparra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Salmão com crosta de granola

Para o possível choque de alguns, a granola não combina apenas com o açaí ou o iogurte do café da manhã, mas pode muito bem servir de acompanhamento perfeito para uma peça de salmão. Surpreenda seus convidados na ceia com essa mistura incrível de texturas. Aprenda o passo a passo aqui.

Salmão com purê de batata doce Foto: Santo Grão

Salada com rosas de salmão

Buscando algo ainda mais leve? Utilize fatias de salmão com um mix de folhas e outros ingredientes para formar uma salada deliciosa. Confira aqui.

Salada com rosas de salmão Foto: VERIDIANA

Filé de salmão assado com lentilha

Fácil de ser preparado, esse prato leva uma marinada de azeite, sal, pimenta e rodelas de laranja e é servido em temperatura ambiente com lentilhas bem temperadas. Veja o passo a passo disponibilizado pela chef Carla Pernambuco aqui.