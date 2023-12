5 receitas com tender para o Ano Novo

O período de festas de final de ano é um marco para quem ama comer, visto que as ocasiões vêm com mesas fartas, com delícias que só se encontram nessa época festiva.

Entretanto, levando em consideração o intervalo de apenas uma semana entre o Natal e o Réveillon, preparar um cardápio sem enjoar dos pratos pode ser um desafio difícil de superar. Foi pensando nisso que reunimos, nesta matéria, 5 receitas diferentes com tender. Confira abaixo:

Tender com xarope de bordo, Coca-Cola e compota de kinkan

A peça leva uma marinada ousada de refrigerante e xarope, conferindo sabor e maciez que harmonizam perfeitamente com as frutas cítricas em conserva. Confira a receita disponibilizada pela chef Carla Pernambuco aqui.

Receita de tender com coca-cola, maple syrup e kinkan Foto: Felipe Rau|Estadão

Tender com mostarda, figo e salsa verde

Se você procura otimizar seu tempo na cozinha, pratos que não vão ao forno são as melhores coisas que você pode apostar. Confira essa receita desenvolvida pelo chef Marcos Carioba, da rotisseria Do Alto, aqui.

TQ SÃO PAULO 19.12.2023 PALADAR CADERNO 2 CEIA DE NATAL PREPARADO PELO CHEF MARCOS CARIOBA. GERAIS, DETALHES E RETRATOS DO CHEF. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Carpaccio de abacaxi, tender e gorgonzola

Fácil de ser executada, essa receita fica pronta em pouco tempo e a mistura dos ingredientes oferece uma explosão de sabores. Veja o passo a passo aqui.

Tender com abacaxi e gorgonzola Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Tender com laranja e mel

Procurando por uma opção mais clássica? Aprenda a fazer a receita que utiliza fatias de laranja no preparo. As instruções do chef Carlos Siffert estão disponíveis aqui.

Tender com laranja e mel Foto: Gabriela Biló|Estadão

Sanduíche de tender com abacaxi grelhado

Ideal para reaproveitar as sobras do jantar, essa receita exige pouco esforço e entrega um resultado muito saboroso. Confira aqui.