5 receitas com uva para ter mais sorte em 2024

Produzida pela videira, uvas fazem parte de superstições para atrair 365 dias com mais sorte e prosperidade. Para quem seguiu a tradição mais comum, à meia-noite do dia 31 de dezembro comeu 12 unidades durante a contagem regressiva da virada do ano de 2023 para 2024.

Se as porções podem trazer 12 meses melhores, porque não apostar em receitas com o fruto para comer nos outros dias do ano? Separamos 5 opções para você reproduzir em casa. Você também pode mergulhar no assunto e ler mais sobre outras comidas que também trazem sorte.

Codornas assadas com uvas

Pensando em uma próxima reunião com a família e demais convidados, 500g de uvas são suficientes para essa receita, além de 6 codornas e temperos como tomilho, azeite e alecrim para dar mais sabor. Veja a receita completa aqui.

Salada assada de vegetais e uvas

Dá para servir como uma salada ou um acompanhamento, depende do gosto. Uma das dicas durante o passo a passo fácil é servir o prato em temperatura ambiente e acrescentar molho de mostarda. Veja a receita completa aqui.

Pavê de uva com hortelã

Para as opções de sobremesa, um pavê de uva pode ser saboroso e render uma porção recheada. Com 8 passos sobre como fazer, você também vai utilizar biscoito de leite e um maço de hortelã. Veja a receita completa aqui.

Linguiça com uva e cachaça

Quer diferenciar a sua mesa e surpreender os visitantes? Por meio de uvas sem sementes e os demais ingredientes misturados, o resultado é um aperitivo de qualidade e sabor, por meio do sal e pimenta calabresa. Veja a receita completa aqui!

Salada de frutas com iogurte, granola e mel

Como um café da manhã ou um lanche da tarde, essa receita leve que também leva uvas pode servir até 4 pessoas e possui tempo de preparo rápido. Ideal para o dia a dia, não é? Veja a receita completa aqui.