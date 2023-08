5 receitas de comidas leves para preparar em dias de muito calor

Preparados para a onda de calor que devem chegar em São Paulo nos próximos dias? As temperaturas podem chegar a 40ºC. Com esse calor, é ideal que as pessoas tenham uma alimentação mais balanceada, evitando a sensação de cansaço e desidratação. Para começar, evitem fast foods e deem espaço para os lanches mais nutritivos.

Pensando nisso, o Paladar preparou uma seleção de receitas nutritivas, e rápidas de serem preparadas, confira:

Crepioca com queijo minas padrão

Crepioca recheada com queijo branco pode ser uma ótima opção para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Crepioca recheada com queijo branco pode ser uma ótima opção para o café da manhã. A crepioca com queijo minas padrão não tem segredo, basta ovo, tapioca e queijo, além de uns 5 minutinhos, para ter uma crepioca bem fininha.

Bolo de caneca de banana

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã. O bolo de banana com aveia é nutritivo e leve, preparado no microondas em poucos minutos e fica bem macio e fofinho.

Sanduíche recheado de patê de atum

Sanduíche de atum pode ser a opção perfeita se você for fã de receitas com atum Foto: Werther Santana | Estadão

Patê é uma ideia versátil e nutritiva. Pode ser feito de várias formas e servir tanto como cobertura de um pão ou recheio de sanduíche, como acontece com o lanche de patê de atum.

Kefir de morango

Kefir ou coalhada com morango é um prato para quem gosta de pratos bem azedinhos Foto: Werther Santana | Estadão

Kefir ou coalhada com morango é um prato para quem gosta de pratos bem azedinhos. A receita leva dois ingredientes e é muito fácil de se preparar.

Panini de caneca

Panini: o pão de caneca feito no microondas usando farinha de aveia e tapioca Foto: Werther Santana | Estadão

Esta versão salgada do bolo de caneca é feita no microondas. O panini pode ser recheado e, por ser um pouquinho seco, pode ser acompanhado de alguma bebida boa para ajudar a aumentar as energias como sucos naturais e kombuchas.