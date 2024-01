5 receitas de erva-doce para reproduzir em casa

A erva-doce é uma planta bastante conhecida entre o público principalmente porque as suas propriedades podem ser benéficas para a saúde. Apesar de ser um ingrediente eficiente e comum na composição de chás, seus modos de uso podem ser diversos.

Para te apresentar versatilidade e acrescentar receitas na sua lista gastronômica que vão ser contempladas na cozinha, separamos 5 opções de pratos com erva-doce e que podem ser reproduzidos em casa:

Pão de milho com erva-doce

Com o nível de dificuldade fácil, essa receita leva 10g de erva-doce e vai entregar um pão com maciez por dentro e crocância por fora depois de ser assado por 15 minutos na finalização. Veja a receita completa aqui.

Grelhado de erva-doce e couve flor

Os 5 passos deste preparo vão trazer para a sua cozinha uma salada cheia de textura e sabor. Para isso, a indicação é temperar os vegetais com azeite, sal e pimenta-do-reino para dar aquele toque especial. Veja a receita completa aqui.

Salmão curado com erva-doce

Para completar esta receita com o tempo de preparo rápido, são necessárias uma colher de sopa de sementes de erva-doce e um maço grande de folhas do mesmo tipo para serem misturados em conjunto com os demais ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Erva-doce assada com creme de anchovas

A erva-doce assada com creme de anchovas é ideal para completar uma refeição como um acompanhamento. Com o rendimento de quatro porções, uma das dicas é servir este prato quente. Veja a receita completa aqui.

Tabule de quinoa, lentilha, rabanete, erva-doce, damasco e hortelã

Carla Pernambuco e Carolina Brandão ensinaram essa receita por meio de três passos e nível de dificuldade fácil. Além disso, é possível acrescentar nozes picadas no momento da finalização. Veja a receita completa aqui.