5 receitas de sopa para espantar o frio

Quando o clima esfria, muitos de nós buscamos o conforto de uma sopa quente. As sopas são versáteis e podem ser preparadas com uma variedade de legumes disponíveis. Aqui estão cinco sugestões deliciosas para aquecer suas noites de inverno:

Creme de Mandioquinha e Cupim

Uma das favoritas no Brasil, a Mandioquinha, também conhecida como batata baroa, é a base para este creme. A adição de cupim desfiado, uma inovação do chef Lierson Mattenhauer Jr., confere uma riqueza extra ao prato, tornando-o ainda mais saboroso. Confira o passo a passo do preparo aqui.

Creme de Mandioquinha com Cupim Foto: Jéssica Liar I

Minestrone

Originária da Itália, esta sopa é repleta de legumes como tomate, feijão, cebola, cenoura, aipo e batata. Uma refeição substancial por si só, a receita é uma cortesia da Casa Santa Luzia. Confira o preparo.

Minestrone, clássica sopa italiana Foto: Olhos em Foco ICusto

Sopa de Abóbora com Pera e Roquefort

A abóbora, com seu sabor suave, é a estrela desta sopa. O restaurante Casa de Antonia eleva o prato com a adição de peras caramelizadas, queijo roquefort e sementes de abóbora, criando uma combinação sofisticada. Acompanhe a receita aqui.

Sopa de Abóbora do restaurante Casa de Antonia usa a combinação clássica de Pera e Queijo Roquefort Foto: Estúdio Mió I Custom Credir

Sopa de Cebola

Uma especialidade francesa, esta sopa é conhecida por seu sabor adocicado e pela generosa camada de queijo gratinado. Uma variação interessante é servir a sopa dentro de um pão italiano, como sugerido pelo restaurante Fôrno. Clique aqui para a receita.

Sopa de Cebola do Fôrno tem inspiração francesa Foto: Rogério Gomes ICustom Credit

Sopa de Legumes

Uma combinação clássica de batata, cenoura e mandioquinha. O Empório São João propõe uma versão batida no liquidificador, resultando em um creme suave com pedaços de legumes para adicionar textura.

Sopa de Legumes é opção que agrada todos os paladares Foto: Raíssa SeneI

E para acompanhar sua sopa, que tal uma taça de vinho? Afinal, nada melhor para completar uma refeição aconchegante. Confira 15 sugestões da bebida que combinam com o clima frio.