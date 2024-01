5 receitas diferentes com tomate para reproduzir em casa

Na gastronomia, o tomate é comum entre os ingredientes de molho de macarrão, ou seus pedaços menores podem acrescentar sabor em uma salada. Mas não somente isso: você já parou para pensar que o fruto pode ser a estrela do seu prato?

Com o intuito de explorar mais a versatilidade do tomate na cozinha, o Paladar separou 5 receitas diferentes e saborosas que você pode reproduzir em casa.

Tomates recheados com linguiça e mussarela

A chef Vanessa Alves ensinou esse preparo feito no forno, que consegue unir recheios apetitosos dentro do tomate. Veja a receita completa aqui.

Salmorejo

Essa receita resulta em uma sopa fria do fruto, ideal para ser consumida no calor. Veja a receita completa aqui.

Terrine de quinoa negra, tomate e abacate

Aprenda o molho e até a montagem desse terrine com as dica da chef Patricia Helú. Veja a receita completa aqui.

Suco de tomate

Para acompanhar as refeições, um suco de tomate gelado pode trazer frescor ao paladar. Veja a receita completa aqui.

Lasanha de tomate seco com ricota

Com os passos simples do chef Victor Sampa, tomate e queijo resultam em cremosidade no prato. Veja a receita completa aqui.