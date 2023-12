5 receitas exclusivas de peru de Natal para variar a ceia

Se você gostaria de aprimorar a sua receita de Peru do Natal em família, está no lugar certo! Pensando nessa data e com o objetivo de equilibrar os pratos mais tradicionais, o Paladar separou 5 receitas dessa ave que vão surpreender os convidados, fugindo de um resultado ressecado e sem gosto.

Pensando em formas diferentes para temperar, em primeiro, você pode replicar em casa a receita do chef Ramiro Bertassin, que uniu manteiga de ervas e especiarias, capazes de deixar o peru úmido e suculento. Além disso, dá para apostar na ave com molho de mel e vinho tinto, deixando-a deliciosa.

Se você quer ir um pouco mais a fundo, pode colocar recheios do peru, fazendo com que o prato fique ainda mais inovador. Entre as opções, estão o uso da maça, ideia da chef Cris Muratori, ou até mesmo usar a farofa -comum na época- para isso, com toques especiais de molhos como o shoyu.

Receitas testadas e aprovadas

