5 receitas fáceis de sorvete caseiro para se refrescar durante onda de calor

A onda de calor veio com tudo, e nada como um bom sorvete para se refrescar. Essa iguaria chegou no Brasil em 1834, e as pessoas só podiam saborear em uma hora certa, afinal, não tinha como conservar o sorvete depois de pronto.

Mas, hoje em dia, o sorvete pode ser saboreado em qualquer hora, pensando nisso o Paladar reuniu as melhores receitas para replicar em casa. O sorvete de cachaça, por exemplo, é uma sobremesa deliciosa e única, combinando o sabor refrescante do sorvete com o toque característico da cachaça.

Já o sorvete de leite de caju, cacau e linhaça, serão necessários somente cinco ingredientes: semente de linhaça, água, chocolate 70%, açúcar demerara, leite de caju e cacau em pó. Além disso, ela rende até 1 litro de sorvete.

Além dessas, o Paladar preparou uma lista com 5 receitas de sorvetes caseiros, confira aqui!