5 receitas para fazer com a melhor mozzarella de búfala do supermercado

A matéria de Danielle Nagase revelou que especialistas, em um teste às cegas promovido pelo Paladar, elegeram a Búfalo Dourado como a número um entre as mozzarellas de búfalas disponíveis no supermercado.

As características da marca destacaram-se pela qualidade em cremosidade, frescor e sabor. Leia o conteúdo aqui. Com essas informações gastronômicas em mãos, separamos 5 receitas que podem ser reproduzidas em casa e você pode usar a Búfalo Dourado.

Rolinho de mussarela de búfala

Esse preparo pode ser servido como um aperitivo e vai misturar crocância e frescor em cada mordida. Veja a receita completa aqui.

Rolinho de búfala Foto: Ana Bacellar

Salada de figo e mussarela de búfala

Ideal para refrescar o paladar, essa receita também contém vinagrete de cebola roxa e outros ingredientes cítricos. Veja a receita completa aqui.

Mussarela, figos assados com balsâmico e vinagrete de cebola roxa Foto: Renata Mesquita/Estadão

Tagliatelle de outono

A massa de fio tipo tagliatelle é combinada com mussarela de búfala e salsinha entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Tagliatelli com espinafre, dill e mozzarella de búfala fresca. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão/Cerâmica Muriqui

Baguette recheada

O recheio da baguette é composto por mussarella de búfala, tomate e folhas de manjericão. Veja a receita completa aqui.

Lanche feito com baguete recheado com muçarela de búfala, tomate confit e manjericão, perfeito para um piquenique Foto: Neuton Araújo | Sagrado Boulangerie

Ravioli de mussarela de búfala

A massa fresquinha do ravioli é recheada com mussarela de búfala e coberta por um molho branco à base do bechamel e alho. Veja a receita completa aqui.