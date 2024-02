5 receitas para pular o Carnaval com muito sabor

A chegada do mês de fevereiro traz consigo o ritmo contagiante do samba em cada celebração carnavalesca. Embora o Carnaval não tenha pratos específicos, praticidade e comidas ideais para comer em grupos são ótimas opções nesses momentos. Confira:

Pastel

Aprenda a fazer uma massa de pastel saborosa com as orientações da chef Ana Luiza Trajano e explore as possibilidades de recheios. Veja a completa receita aqui.

Massa de pastel da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto Foto: Alexandre Schneider

Churrasco: abraçadinho de bacon

Descubra como fazer o delicioso abraçadinho de bacon com batata bolinha, queijo coalho e bacon para complementar o seu churrasco. Veja a receita completa aqui.

Abraçadinho de bacon Foto: Felipe de Paula

Lanche

Este lanche inclui ingredientes como linguiça, queijo prato e molho à vinagrete. Veja a receita completa aqui.

Lanche recheado de linguiça, queijo prato e vinagrete da Osnir Hamburger Foto: Luis Vinhao

Feijoada

O chef André Boratto compartilha o passo a passo para uma feijoada completa. Veja a receita completa aqui. Com ingredientes próximos, faça também um bolinho de feijoada. Veja a receita completa aqui.

Feijoada completa Foto: André Boratto

Bolinho de picanha

Com a adição de cebola, a salsinha e pimenta-do-reino, esse bolinho pode servir como petisco ou prato principal. Veja a receita completa aqui.

