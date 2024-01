5 receitas perfeitas para o almoço de domingo

O almoço de domingo é uma tradição na maioria das famílias e preparar um prato especial neste dia da semana é primordial. E quando se trata de reunir os amigos e familiares, as opções clássicas nunca saem de moda.

A seguir, confira 5 opções de receitas para fazer no almoço de domingo:

Lasanha à bolonhesa

A lasanha é o prato perfeito para o almoço de domingo, pois sempre agrada adultos, jovens e crianças. Apesar de parecer uma receita difícil de fazer, é o contrário disso, basta seguir a ordem de montagem da massa. Veja a receita completa aqui.

Churrasco

Uma ótima opção para reunir a família e os amigos, o churrasco sempre agrada a todos e impressiona os convidados quando bem feito. No manual de churrasco do Paladar você encontra os detalhes e dicas de como escolher as melhores carnes, como planejar um almoço econômico, como escolher as melhores bebidas, os utensílios necessários, como acender a churrasqueira e claro, apresenta as melhores técnicas para assar as carnes. Veja o guia completo aqui.

Nhoque ao molho branco gratinado

O nhoque com molho branco gratinado é ideal para receber os amigos e familiares em casa. Essa versão feita com molho de queijo é mais suave do que a tradicional com molho ao sugo. Veja a receita completa aqui.

Bacalhau à napolitana

Essa receita de bacalhau à napolitana é um verdadeiro sucesso e leva poucos ingredientes, como pinoli e batata calabresa. É o prato perfeito para quem ama o peixe e quer agradar os convidados. Veja a a receita completa aqui.

Feijoada

Feijoada é tudo de bom, né? O prato clássico brasileiro tem diversas versões espalhadas pelo país, mas não perde a essência do feijão com carne. Uma ótima pedida para o almoço de domingo. Veja a receita completa aqui.