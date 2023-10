5 receitas testadas e aprovadas de café gelado

Os últimos dias têm marcado temperaturas um tanto elevadas no termômetro, por volta dos 30°C, e com isso aumenta a necessidade de manter-se hidratado e refrescado. Refeições leves e bebidas referescantes passam a ser itens constantes no cardápio para evitar a sensação de calor excessivo, mas, se tem algo que a maioria dos brasileiros não abre mão é o café fresco e servido de forma convencional: quente.

Embora seja contraditório, o café é uma das bebidas mais consumidas no país, e muitos de seus adeptos não o deixam de lado nem nos dias de maior quentura. Pensando em unir o útil ao agradável o Paladar separou nesta matéria 5 versões geladas da bebida para fazer em casa. Confira as sugestões na lista abaixo:

Café gelado com sorvete

A mistura entre café e sorvete rende uma excelente combinação que leva o nome de Afogatto. Aprenda a fazer seguindo o passo a passo disponível aqui.

Deliciosa bebida gelada de café com sorvete de baunilha Foto: Mario Rodrigues | Locale Caffè

Dalgona coffee

Use café solúvel para preparar uma espuma ultra cremosa para acompanhar leite gelado. Veja o passo a passo aqui.

Espuma cremosa é feita com café solúvel. Foto: Lena Mattar

Café coado gelado com limão-siciliano e laranja-baía

Frutas cítricas pode conferir um toque a mais de frescor ao seu café gelado. Aprenda a preparar aqui.

Café coado e gelado que é misturado com rodelas de limão e laranja e perfeito para seu verão Foto: Bruno Geraldi | Café Zinn

Expresso com licor e nibs de cacau

Aprenda a fazer um drinque inusitado com café. As instruções estão disponíveis aqui.

Expresso misturado com licor e nibs de cacau feito pelo GattoFiga Pizza Bar Foto: Luis Vinhão | GattoFiga Pizza Bar

Café gelado e aromatizado com laranja

Utilize café em pó e rodelas de laranja para fazer uma bebida prática e refrescante. Aprenda a reproduzir a receita aqui.