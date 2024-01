5 restaurantes argentinos que você precisa conhecer em São Paulo

A Argentina é o segundo maior país da América Latina e tem uma culinária conhecida no mundo todo, que conta com forte influência da Espanha e da Itália.

No Brasil, vários restaurantes homenageiam a Argentina e apostam em pratos famosos do país para apresentar essa experiência em outra nação. A seguir, confira cinco restaurantes argentinos que fazem sucesso em São Paulo:

La Guapa

Traz as tradicionais empanadas argentinas com diversos sabores. A rede de lojas pertence a chef Paola Carosella e apresenta a iguaria em sabores de carne, cebolas caramelizadas, presunto e queijo e até humita, à base de milho, queijo e manjericão.

Rincon Escondido

PUBLICIDADE

O restaurante mantém viva a cultura parrillera no Brasil e a ideia principal do estabelecimento é promover experiências gastronômicas com foco na parrilla, que tem como principal característica as lenhas de árvores frutíferas e temperatura constante, fazendo as carnes cozinharem de maneira uniforme. No Rincon Escondido praticamente tudo é feito na parrilla, desde os antepastos de vegetais, passando pelas entradas e, finalmente, chegando a cortes nobres como bife de chorizo e ancho.

Rotiseria Argentina

Dedicada a confeccionar as tradicionais “facturas”, a Rotiseria Argentina é uma espécie de padaria. As facturas são um diferente conjunto de massas doces e entre os destaques da casa estão as medialunas de manteiga e açúcar e a pasta frola.

Chimichurri Parrilla

Outro restaurante que faz sucesso com a tradição parrillera é o Chimichurri Parilla. A casa serve empanadas fritas e cortes nobres e exóticos, como a molleja ou timo do boi (muito populares na Argentina).

PUBLICIDADE

Chimi Choripanes

O choripán argentino surgiu na costanera como uma “comida rápida”, mas acabou se popularizando no mundo todo. O sanduíche nada mais é do que a junção das palavras “chorizo” e “pan”, o famoso pão com linguiça. O estabelecimento tem um cardápio variado e o lanche pode ser tradicional, com provolone, pimentão ou até guacamole.

Para saber mais sobre os restaurantes argentinos em São Paulo, leia esta matéria.