5 restaurantes para visitar no bairro da Liberdade, em São Paulo

Que o bairro da Liberdade é um ótimo lugar para aproveitar a gastronomia, não é novidade para ninguém.

E são nas ruas movimentadas da região, que diversos restaurantes são encontrados, com cardápios que possuem sushis, lámens e outras iguarias. O Paladar preparou um guia com os melhores restaurantes para aproveitar, confira:

Mugui

O Mugui é um restaurante é simples, com clima bastante familiar. A casa é focada principalmente nos pratos quentes, como gyozas (R$ 28, suíno ou bovino) e oniguiri (R$ 8 a unidade). E no cardápio de massas: lámen, udon, sobá (entre R$ 40 e R$ 56). Ele está localizado na R. da Glória, 111, sala 11 (1º andar). 3106-8260. 11h30/14h30 e 19h/22h (fecha dom.).

Feirinha da Liberdade

PUBLICIDADE

Na Praça da Liberdade, acontece a tradicional feirinha semanal que conta com comidas típicas de um lado e barraquinhas de artesanato do outro. Ela funciona aos sábados e domingos, das 10h às 17h30.

Sushi Kenzo

Durante a semana, o ideal é pedir o combinado executivo, que sai por R$ 85 e inclui 12 peças (são sete sashimis, quatro niguiris e um hossomaki, cortado em seis partes). Além disso, possui o combinado de sushi, com sete peças, e de sashimi, com 15 peças. Está localizada na R. Thomaz Gonzaga, 45, F, Liberdade. 3132-3666. 11h30/14h30 e 18h30/21h30 (sáb. e dom, 12h/15h e 18h30/21h30).

Kidoairaku

O Kidoairaku é um espaço moderno e arejadao, no menu as pessoas podem encontrar uma berinjela grelhada no missô (R$ 90), assim como o katsu curry (R$ 96), que combina lombo suíno empanado, gohan e molho curry. Está localizado na R. São Joaquim, 381, sala 10. 3132-6083. 11h/14h e 18h/20h (sex. e sáb. 11h/14h30 e 18h/20h; fecha dom.).

PUBLICIDADE

Deigo

No Deigo encontrar muitas opções de porco, como a costelinha no missô e o joelho ensopado. Como opção para pedidos, o aguemen yakisoba é outra opção deliciosa, que inclui macarrão frito com legumes e molho. Está localizado na Pça. Almeida Júnior, 25, Liberdade. 3207-0317. 18h/23h (fecha dom.)