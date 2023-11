5 sugestões de sorveterias com sabores artesanais e diferenciados

Com as temperaturas ultrapassando 30°C nas últimas semanas na maior parte do Brasil, torna-se cada vez mais necessário buscar meios para se refrescar. Além de aumentar significativamente o consumo de água, o sorvete pode ser um ótimo aliado, e por que não experimentar sabores diferenciados? Conheça, abaixo cinco sorveterias para experimentar novidades em São Paulo:

Davvero

A loja possui quatro unidades espalhadas pela cidade e oferece opções como cheesecake com biscoito de castanha e calda de amora com framboesa, entre outros sabores, cujos preços variam entre R$15, R$ 17 e 19. As casquinhas artesanais levam um recheio de calda de chocolate belga ao leite.

Onde: R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi. 3881-6552. 11h30/22h.

Damp

A casa chama atenção por seu sorvete de massa cobrado por quilo, com sabores diversos, que vão desde clássicos - chocolate, baunilha, menta e afins - até os menos comuns, como violeta, pistache californiano, castanha, canela e coco com doce de abóbora. Há também receitas originais, como o Dampino (R$ 17,50), que mistura sorvetes de creme e chocolate com cereja e cobertura. Todos eles são feitos na casa, sem adição de conservantes ou qualquer outro produto químico.

Onde: Rua Lino Coutinho, 983. 2274-0746. Ter. a dom., 10h/19h (fecha dom.). Delivery via iFood.

Frida & Mina

Funcionando há 10 anos no bairro de Pinheiros, a sorveteria possui alguns destaques, como laranja com biscoito de castanha de caju e o de mirtilo com doce de limão-siciliano. Uma bola de sorvete custa R$ 14; duas custam R$ 22 e três, R$ 30.

Onde: R. Artur de Azevedo, 1147, Pinheiros. 2579-1444. 12h/20h.

Walnuts

Com duas filiais, a Walnuts oferece uma linha de sorvetes elaborada com produtos naturais e sazonais. Os destaques vão para o sabor de café com cardamomo e nibs de cacau e o de bolo de cenoura mesclado com calda de chocolate.

Onde: R. Morgado de Mateus, 195B, Vila Mariana. 5082-1824. 12h/19h30.

Dezato

A Dezato trabalha com sorvetes sem adição de corantes ou aromatizantes, feito com ingredientes frescos, que resultam em sabores variados. Entre as opções estão: chocolate, frutas e até caramelo com flor de sal e bolo de cenoura. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 17.

Onde: R. Augusto Tolle, 279, Santana. 92006-9970. Ter. a dom., 13h/20h. Delivery via Rappi.

Descubra mais sorveterias através do ‘Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo’, elaborado por Matheus Mans e Cíntia Oliveira, que pode ser acessado aqui.

