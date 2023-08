5 utensílios de hambúrguer que todo pai gourmet vai amar

Com o Dia dos Pais chegando, a busca pelo presente perfeito fica mais intensa. Dentre perfumes, roupas e relógios, já imaginou dar algo que seu pai possa usar para construir memórias afetivas em família?

Para isso, nada melhor do que algo relacionado à comida, que sempre está presente nos maiores momentos da nossa vida. Sabe aquele hambúrguer caseiro que só os papais sabem fazer? Seja na churrasqueira ou na chapa, o hambúrguer feito em casa tem um sabor diferente e nos remete à momentos bons. E o melhor de tudo? Ele pode ficar ainda melhor quando feito com utensílios específicos.

Espátulas, moedores de carne e frigideiras com fundo grosso podem ser ótimas ideias de presente no Dia do Pais caso você tenha um fã de carteirinha de hambúrguer na família.

Para te ajudar a escolher os melhores utensílios para hambúrguer, o restaurante The Burguer Map selecionou cinco instrumentos que vão te ajudar a fazer da sua receita caseira de hambúrguer um sucesso de crítica e público. Ficou curioso? Confira a lista na íntegra aqui.