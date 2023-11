50 Best Restaurants: Quais restaurantes brasileiros deixaram de integrar a lista?

Nesta última terça-feira (28) foram divulgados os 50 nomes dos restaurantes mais expoentes da América Latina. A lista foi publicada em uma cerimônia solene que foi sediada pela primeira vez no Brasil, no Copacabana Palace, com direito a transmissão ao vivo.

A premiação contemplou oito restaurantes brasileiros, e entre eles está o estabelecimento comandado pela chef Janaína Rueda: A Casa do Porco, que pelo segundo ano consecutivo alcançou a destacada 4ª posição geral e, por conseguinte, a primeira entre os nacionais.

Os outros sete foram Lasai (14ª posição), Metzi (18ª), Oteque (20ª), Nelita (21ª), Evvai (22ª), Maní (34ª) e Manu (35ª). Houve, no entanto, uma diferença signifcativa em relação à lista de 2022: o restaurante paulistano Charco, comandado por Tuca Mezzomo, caiu 21 posições e agora integra a lista estendida (que elenca até a 100ª colocação) em 56º lugar junto com o veterano D.O.M., que caiu para a 65ª colocação.

Receitas testadas e aprovadas

