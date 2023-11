50 Best: saiba como participar do sorteio para jantares nos melhores restaurantes da América Latina

Nesta terça-feira (28) será divulgada a lista oficial dos 50 melhores restaurantes da América Latina em uma cerimônia que acontece pela primeira vez no Brasil, no luxuoso Copacabana Palace (RJ).

O evento é fechado para convidados, mas terá exibição ao vivo, e quem quiser se aproximar da experiência pode participar do projeto “50 Best Signature Sessions”, cujos valores podem variar entre R$ 600 e R$ 3.000. O projeto se encaminha para a sua última etapa nesta quarta-feira (29) por meio de dois encontros: um no restaurante Lasai e outro no Sud, O Pássaro Verde.

Segundo informações do jornal O Globo, o Sud, O Pássaro Verde receberá três ganhadoras do Latin America’s Best Female Chef (Roberta Sudbrack, vencedora em 2015; Narda Lepes, vencedora em 2020; e a recém-contemplada, Janaína Rueda), já Rafa Costa e Silva, chef do Lasai se juntará ao chef espanhol Andoni Luis Aduriz, cujo restaurante Mugaritz ficou em 31° lugar entre os 50 melhores do mundo, e ao chef chileno Rodolfo Guzmán, do restaurante Boragó.

E não para por aí: as marcas patrocinadoras do evento, S.Pellegrino e Acqua Panna, ainda vão sortear prêmios diversos até o dia 31 de dezembro, entre eles jantares nos 50 melhores restaurantes latino americanos eleitos em 2023 e duas diárias para casal no Hotel Copacabana Palace. Para participar, basta comprar o menu especial dos restaurantes inscritos ou comprar R$ 40 em garrafas das marcas nas redes Guanabara, Zona Sul, Farinha Pura e Pão de Açúcar. Confira mais detalhes aqui.

