50 Best: Saiba de onde é o melhor restaurante da América Latina

O restaurante peruano Maido, localizado em Lima, foi consagrado como o melhor restaurante da América Latina segundo o ranking Latin America’s 50 Best Restaurants de 2023.

Este prestigiado estabelecimento lidera a lista, seguido de perto pelo colombiano El Chato e pelo argentino Don Julio, ocupando a segunda e terceira posições, respectivamente.

A cerimônia de premiação ocorreu no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, nesta terça-feira,28, marcando a primeira vez que o Brasil sediou o evento. A premiação reflete a crescente importância do Brasil como destino de turismo gastronômico.

Além do Maido, outros sete restaurantes brasileiros figuraram na lista, com destaque para A Casa do Porco em São Paulo, que alcançou a quarta posição.