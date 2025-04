50 Top Pizza Latin America: saiba quais são os critérios de avaliação

Nesta quinta-feira, 10, acontece no Rio de Janeiro a premiação do 50 Top Pizza, guia que recomenda as melhores pizzarias do mundo. Esta é a segunda vez que a edição focada na América Latina ocorre no Brasil.

A inclusão de uma pizzaria no 50 Top Pizza não se baseia apenas na qualidade das pizzas. De acordo com o site da organização, fatores como ingredientes, ambiente, atendimento, opções de harmonização de bebidas e até gestão das filas de espera são levados em conta. Confira abaixo:

A pizza

É essencial que pizza seja gostosa e leve, independentemente do estilo adotado pela pizzaria. Além disso, um dos diferenciais é como os ingredientes foram combinados. A qualidade dos produtos usados é um fator decisivo.

O serviço

Na avaliação do guia, esse é um ponto tão importante quanto a pizza. O preparo da equipe de salão, a habilidade de explicar sobre a pizza, apresentar a carta de vinhos e cervejas, além da simpatia e gentileza, são considerados fundamentais.

O ambiente

Para o 50 Top Pizza não importa se a pizzaria é grande ou pequena, mas ela precisa estar sempre limpa, inclusive os banheiros, durante todo o atendimento. Também são valorizados lugares bem pensados, com atenção para o design.

A espera

Os inspetores do guia enfrentam a fila como qualquer outro cliente. Eles avaliam como o fluxo é organizado: se seguem uma ordem justa, se há tratamento preferencial, e se existe atenção com as pessoas que esperam (como oferecer petiscos, proteção em dias de chuva ou aquecedores no frio).

O vinho

Pizzarias que oferecem cartas de vinhos com opções locais e regionais são apreciadas pelo guia. Estabelecimentos que prefiram rótulos de fora não são penalizados por isso. No entanto, cartas genéricas, montadas por distribuidores e que ignoram a produção local, são reprovadas.

A cerveja

O mesma avaliação feita com a carta de vinhos vale para as cervejas artesanais. O 50 Top Pizza não penaliza pizzarias que trabalham apenas com cervejas industriais, mas dá destaque para quem oferece uma seleção diversa e interessante.

Bebidas

O 50 Top Pizza ainda reconhece as pizzarias que tomam cuidado em oferecer uma boa carta de drinques, desde que o vinho e a cerveja continuem tendo papel principal.