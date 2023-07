6 alimentos cor-de-rosa que são a cara do novo filme da Barbie

Barbie estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (20). A curiosidade em torno do que esse filme pode ser vem crescendo na internet e impulsionando estabelecimentos a mergulharem nesse universo com roupas, acessórios, brinquedos e pratos temáticos. Aqui, elencamos seis alimentos cor-de-rosa que são a cara do novo filme. Confira:

Pitaya

A fruta originária do México é típica de regiões quentes. Tem um sabor levemente adocicado e pode ser consumida de diversas formas, como em drinks, smoothies ou in natura.

Sal rosa do Himalaia

O sal é extraído de cristais rochosos das áreas próximas à cordilheira do Himalaia e pode servir como alternativa para o sal tradicional de cozinha. O produto é facilmente encontrado nas prateleiras dos supermercados.

Iogurte de morango

Iogurtes são encontrados em larga escala nas geladeiras dos mercados com vários sabores e combinações diferentes. Fácil de armazenar e levar para viagens, o de morango é uma boa pedida para quem quer um alimento refrescante, prático e com a cor rosada para entrar no clima do novo filme da Barbie

Salmão

O peixe de águas frias é um alimento delicioso que pode ser consumido grelhado, assado e até mesmo cru para os amantes de sushi.

Beterraba

Legume comum na alimentação dos brasileiros, pode ser utilizado das mais inúmeras formas: em saladas, sucos, cozidos, cru, em molhos, bolos etc. Opções não faltam para este que pode dar ao seu prato os tons mais vívidos de rosa.

Lichia

A fruta, de origem chinesa, pertence à mesma família da árvore do guaraná, tão comum nos estados do Amazonas e do Pará. Tem alta concentração de açúcares e pode ser uma excelente alternativa para substituir o consumo de produtos industrializados.