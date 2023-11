6 brasileiros estão na lista dos 100 melhores chefs do mundo

Com o intuito de mostrar o que há de melhor no cenário gastronômico ao redor do mundo todo, o Best Chef promove anualmente uma premiação que contempla 100 chefs de cozinha de diferentes nacionalidades, celebrando suas evoluções e suas melhores criações.

Neste ano, entre os 100, a lista trouxe à evidência seis profissionais brasileiros. São eles Alex Atala, em 17° lugar; Manu Buffara, em 19°; Alberto Landgraf, em 40°; Lisiane Arouca e Fabrício Lemos, em 74; e Helena Rizzo, em 94°.

Conheça, a seguir, os restaurantes comandados pelos contemplados:

Origem

Liderado por Liane Arouca e Fabrício Lemos, o Origem fica em Salvador (BA) e tem como objetivo mostrar a culinária baiana além do dendê. Entre as muitas opções, a casa oferece um menu degustação elaborado com ingredientes locais dividido em 14 etapas.

Maní

Liderado pela chef Helena Rizzo, também conhecida por seu trabalho como jurada no programa MasterChef Brasil, a casa localizada na cidade paulista oferece pratos que resultam da fusão de influências europeias e brasileiras, compostos por ingredientes simbólicos.

Oteque

O estrelado restaurante do chef Alberto Landgraf fica no Rio de Janeiro e honra a herança nipônica por meio de pratos elaborados com técnicas tradicionais e modernas.

D.O.M.

D.O.M. é o restaurante premiado e aclamado de Alex Atala, cujo menu é enraizado nos ingredientes brasileiros, mas anda de mãos dadas com as técnicas modernas, aliando bases clássicas à alta sofisticação.

Manu

Liderado por Manu Buffara, o restaurante já foi contemplado entre os 50 melhores da América Latina e foi o primeiro no Brasil a servir apenas um menu degustação. Trabalhando com ingredientes frescos e sazonais, Manu oferece pratos majoritariamente de origem vegetal.

