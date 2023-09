6 dicas de restaurante para descobrir o melhor da gastronomia da Rua Augusta

Com cinemas, espaços culturais, e muita gastronomia, a Rua Augusta é um marco de São Paulo. Ela, que atravessa a Avenida Paulista, possui uma quantidade interessante de bons restaurantes para visitar. Por isso, o Paladar preparou uma série de locais para conhecer, confira:

Urbe Café

Ele oferece uma variedade interessantíssima de café. O Santo Refresco (R$ 15), por exemplo, vem com café gelado, capim santo, mel e limão, e o Capuccino Urbe (R$ 14,50), com doce de leite e raspas de limão. Além disso, os cafés são preparados a gosto do freguês: filtrado, na AeroPress ou prensa.

Está localizado na R. Antônio Carlos, 404, Consolação. 10h/00h (sáb., 9h/00h; dom., 9h/22h; fecha seg.).

O Pedaço da Pizza

O Pedaço da Pizza, como o próprio nome sugere, serve pizza em pedaços. Dentre outras opções, o local possui as tradicionais como marguerita, portuguesa e pepperoni, mas também de shimeji com couve, 3 cogumelos e opções doces.

Está localizado na R. Augusta, 1463, Bela Vista. 11h/23h (sex. e sáb., 11h/5h; dom. e seg., 16h/23h).

Calçadão Urbanóide

Uma boa opção para quem está em grupo e quer pratos para todos os gostos é o Calçadão Urbanóide. É uma travessa na Baixa Augusta e diversas coisas podem ser encontradas ali como kebab, lanche, hambúrguer e até creme brulée. Os preços de cada barraquinha podem espantar em um primeiro momento, mas dá para encontrar boa comida por bons preços.

Localizado na Rua Augusta, 1291, Consolação. Qua., 16h/22h. Qui., 16h/22h30. Sex., 16h/1h. Sáb., 12h/1h. Dom., 12h/23h. Fecha seg. e ter.

Biyou’Z Gastronomia Africana

A casa é especializada em comida africana e comandada pela camaronesa Melanito Biyouha, que chegou ao Brasil em 2003 e, quatro anos depois, foi pioneira ao inaugurar o Biyou’z Gastronomia Africana, no centro de São Paulo, com 36 lugares. E, além de Camarões, a casa conta com pratos de outras nações africanas, como Angola e Congo.

Localizada na R. Fernando de Albuquerque, 95, Consolação. 2339-1220. 12h/00h.

Hi Pokee

O Hi Pokee já ganhou até música pela sua qualidade. O salmão, principal pedida de lá, chega fresquinho em porções generosas. Como opções, o Poke Primeiro (R$ 63), feito com arroz branco, salmão, molho cítrico, avocado, manga e pepino. Outra opção mais ousada, para quem já conhece o Hi Pokee, é o Mar e Terra (R$ 63), com atum e barriga de porco.

Está localizado na R. Augusta, 2052, Cerqueira César. 3063-5408. 11h30/16h e 19h/22h (sáb., 12h/17h e 19h/22h; dom., 12h/17h).

Bistrot de Paris

O Bistrot de Paris tem uma proposta que vai direto ao ponto: proporcionar uma experiência tipicamente francesa no coração de São Paulo. Como toda casa francesa, é muito bom o steak tartare (R$ 84), que vem com fritas e salada, assim como o magret de pato (R$ 198). De sobremesa, duas opções saltam aos olhos: fondant (R$ 32) e o crème brûlée (R$ 32).

Fica na R. Augusta, 2542, Loja 12, Jardins. 3063-1675. 12h/15h30 e 19h/23h30 (seg., 12h/15h30; qui., 12h/23h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/22h).