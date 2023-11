6 lugares para provar sorvetes veganos em São Paulo

Estamos em meados de novembro e as temperaturas têm marcado valores acima de 30° C facilmente na maior parte das cidades brasileiras. Com isso, surge a necessidade de buscar alternativas para manter-se são em meio ao calor excessivo, e é claro que uma sobremesa gelada é um item indispensável da lista.

Contudo, saborear uma porção de sorvete pode ser um desafio e tanto para quem não consome produtos de origem animal. Embora seja difícil, não é impossível encontrar locais que produzam sorvetes pensados para esse público, e abaixo vão seis sugestões de estabelecimentos:

Stuzzi

Localizada na Vila Madalena, a loja disponibiliza mais de 100 sabores artesanais que variam de acordo com a sazonalidade dos produtos; levam pouquíssimo açúcar na composição e não possuem nenhum ingrediente de origem animal. Seja no copinho ou na casquinha, 100 gramas de sorvete custam R$ 14,90, e os destaques vão para os sabores de iogurte com maçã verde, mousse de mirtilo e chocolate 70%.

Onde: R. Harmonia, 1198, Vila Madalena. 3815-8887. Todos os dias, 8h/20h. Delivery via iFood.

Da Pá Virada

A loja possui dez unidades e é responsável por um cardápio com mais de 200 sabores 100% artesanais que valorizam o melhor das frutas utilizadas na composição. Com a casquinha por R$ 18 e o copinho que varia entre R$ 16 e R$ 22, a casa tem como destaque o gelato de cacau à base de água, permitindo que tanto veganos quanto intolerantes à lactose possam saborear um chocolate.

Onde: R. Cardoso de Almeida, 1021, Perdizes. 2157-1524. Todos os dias, 12h/21h. Delivery próprio e via iFood.

Trevisi

Com sorvetes naturais, sem lactose e com versões veganas, a sorveteria de Andrea Trevisi oferece sabores versáteis e combinações inusitadas, como a opção de palha italiana. Um pote de gelato de 700ml sai por R$ 60, enquanto o de 1,3 litro sai por R$ 120.

Onde: Praça Vilaboim, 53, Higienópolis. 2649-2373. Seg., 13h/21h. Ter. a dom., 12h/23h. Delivery via iFood.

Alfreddo Veggani

Inteiramente focada no público vegano, a Alfredo Veggani produz todos os gelatos com leites vegetais, enquanto os sorbets são à base de água ou chás. Todos os produtos são livres de glúten, gordura hidrogenada e soja. O potinho individual sai por R$ 17, enquanto o pote com meio litro sai por R$ 47.

Onde: R. Dona Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. Ter. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood.

Froid

Nesse estabelecimento, a casquinha e o sorvete vegano são os carros-chefe. No menu, há tanto opções clássicas (como baunilha brasileira, chocolate belga e banoffee) quanto sabores diferenciados (como cupuaçu com chococaramelo, cacau com abacate, leite com trufa de café, entre outros). O potinho com duas bolas sai por R$ 24.

Onde: R. Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. 2638-5381. Qua. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood e Rappi.

Pinguina

A Pinguina foi inaugurada em 2019 e, desde então, oferece sorvetes sem bases prontas nem aromatizantes; tudo é feito com ingredientes naturais. Os preços: R$ 14 com uma bola, R$ 16 uma bola com dois sabores e R$ 20 por duas bolas.

Onde: R. Medeiros de Albuquerque, 337, Vila Madalena. 98122-6493. 12h30/19h (dom. 12h30/18h; fecha 2ª).

Descubra mais sorveterias através do ‘Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo’, elaborado por Matheus Mans e Cíntia Oliveira, que pode ser acessado aqui.

