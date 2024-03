6 maneiras que a cannabis pode ser utilizada na gastronomia

Revelando utilizar a flor e o óleo da cannabis para fins medicinais e recreativos, a chef Helena Rizzo, embora não faça uso da substância durante o período de trabalho, afirma que, caso seja legalizada, tem interesse em inserí-la em receitas: “seria uma coisa muito deliciosa, um sorvete com esse aroma refrescante, limão com cannabis”, diz.

O uso da maconha no preparo de alimentos não é uma novidade no universo gastronômico, visto que já tem entrado no mercado por meio de produtos como sorvetes com terpeno (isto é, com óleos que conferem aroma e sabor, mas sem efeito colateral) e cervejas com terpeno ou canabinóides (estes, sim, conferem efeitos típicos) em pequenas quantidades na composição.

Além disso, países cujo uso da planta é legalizado a utilizam infusionada em diversos drinques, molhos e purês para acompanhar diferentes pratos. Há também o brownie, que se tornou uma receita clássica quando se trata da mistura da substância.

Giulia Howard, na matéria ‘Helena Rizzo afirma que, caso legalizada, poderia introduzir cannabis em suas receitas’, detalha a introdução da planta na alimentação e como isso tem se estendido ao Brasil. Confira na íntegra aqui.