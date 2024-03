6 padarias artesanais para conhecer em São Paulo

O nicho de padaria artesanal tem ganhado cada vez mais força em São Paulo, tornando-se comum encontrá-las pelos bairros da cidade. Isso acontece porque sua função é muito semelhante às padarias convencionais por oferecer o pão francês de cada dia, além de outras delícias como bolos, confeitos, outros tipos de pães, e por aí vai.

A diferença está na produção mais demorada e feita em quantidades menores para respeitar as particularidades de cada preparo, resultando em alimentos que passam por processos de fermentação natural ou que têm ingredientes mais específicos na composição, como queijo tulha, por exemplo.

Estima-se que os primeiros estabelecimentos nessa modalidade tenham começado a surgir em terras paulistas entre os anos de 2018 e 2019 para atender à uma demanda significativa de produção de pães simples, porém de muita qualidade no que tange à textura e ao sabor.

A padaria Colibri, localizada na Alameda Campinas, no Jardins, é um exemplo disso. Fundada em 2018, é comandada pelos sócios Letícia e Gabriel Gouveia, e tem como objetivo oferecer pães simples e acessíveis, mas com alta qualidade. “Nosso objetivo principal é ser excelente no básico. Fugimos um pouco dos brunchs e tostadas diferentonas, mas me orgulho bastante do nosso pão na chapa com ovos mexidos cremosos”, afirmam.

Outra padaria, com uma história um pouco mais antiga, é a Mediterrain, situada no Campo Belo. A casa aberta desde 2017 tem como slogan a frase “farinha, água, sal e alma”, uma síntese do trabalho focado na essência e na qualidade. “Selecionamos ingredientes com uma visão de frescor dos alimentos e sustentabilidade. Trabalhamos com farinhas com critérios muito rígidos de controle e certificações ambientais”, explica Ricardo Moisés, co-proprietário.

