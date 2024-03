6 vinhos de Portugal criados por mulheres para descobrir

Os vinhos fazem parte do hall de bebidas mais famosas e consumidas do mundo e é grande a produção dele em todo mundo. Um dos países mais dedicados a criação da bebida é Portugal, conhecido principalmente pelo vinhos do Porto.

No entanto, há outras categorias da bebida exploradas no país, inclusive por mulheres, que cada vez mais têm fortalecido o papel feminino no setor. A seguir, veja 6 rótulos de vinho produzidos por mulheres em Portugal:

Quinta de Santiago - produzido por Joana Santiago

Alegrete 1375 - produzido por Susana Esteban

Quinta da Barca - produzida por Justina Teixeira

Filipa Pato & William Wouters - produzido por Filipa Pato

Aka Duckman - produzido por Maria João Pato

VolteFace - produzido por Teresa Dias

