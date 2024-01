7 receitas de bolo para testar nas férias

Ambos meses de dezembro e janeiro são aqueles marcados por festas de final de ano e férias escolares. Com as crianças em casa pode ser difícil pensar em receitas diferentes para fazer todos os dias, pensando nisso, separamos 7 receitas de bolos de todos os tipos para você testar em casa.

Bolo de laranja na AirFryer

Essa receita é fácil e a chef Bru Calderon gravou um vídeo mostrando todo o passo a passo. Veja os ingredientes básicos que formam a massa que pode ser levada na Airfryer. Veja a receita completa aqui.

Bolo invertido de morango

Com certeza você se deparou com receitas de bolos invertidos nas redes sociais. Esse passo a passo da chef Lu Bonometti ensina uma camada caramelizada com a fruta e as demais adaptações. Veja a receita completa aqui.

Bolo leite em pó com coco e doce de leite

Para compor uma opção recheada na lista, esse bolo pode ter no meio uma parcela generosa de doce de leite. Com o rendimento de uma porção cheia, o resultado também entrega no paladar crocância pela adição de coco. Veja a receita completa aqui.

Bolo de cenoura com chocolate

Ah, um clássico! Principalmente para crianças. Essa opção da chef Mari Adania traz aquele conforto caseiro, em que o resultado ainda é coberto por uma camada de chocolate. Veja a receita completa aqui.

Bolo inglês com frutas

Apesar de um preparo mais elaborado, esse bolo inglês com frutas da chef Helô Bacellar vale a pena principalmente para ocasiões especiais consideradas simples. Um dos segredos é esperar o preparo esfriar por pelo menos por 1 hora depois de pronto. Veja a receita completa aqui.

Bolo de fubá com goiabada e mel

Esse bolo vai encantar simplesmente porque uma receita básica vai ganhar ainda mais sabor com o acréscimo de goiabada e mel. Para se deliciar depois do almoço, veja a receita completa aqui.

Bolo de abacaxi fofinho

A receita desse bolo de abacaxi contém ingredientes que não vão trazer a sensação de estofamento, encaixando perfeitamente como um lanchinho durante as ondas de calor. Com o início do passo a passo que inclui 400 g de abacaxi descascado, veja a receita completa aqui.