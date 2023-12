6 receitas mais buscadas de Paladar em 2023 para fazer no Ano Novo

Falta menos de uma semana para a chegada de 2024, em meio à correria das celebrações e confraternizações de Natal e Réveillon surge aquele clima de nostalgia, onde rememoramos os feitos e conquistas ao longo de um ciclo de 365 dias.

Para o Paladar não é diferente. O ano trouxe boas surpresas que valem a retrospectiva, como as receitas que mais fizeram sucesso. Relembre na lista abaixo:

Bolo de coco e abacaxi da chef Janaína Torres

Famoso em festas de aniversário infantis nos anos 80, o bolo de coco e abacaxi é tradicionalmente embrulhado em papel-alumínio e servido gelado. Aprenda a receita da chef Janaína Torres aqui.

Bolo de coco com abacaxi gelado e embrulhado da festa da Janaína Rueda Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

Torta holandesa tradicional

Embora o nome faça menção a outro país, essa torta famosa e presente em boa parte das padarias, restaurantes e confeitarias é uma criação 100% brasileira. O passo a passo você confere aqui.

A torta holandesa nasceu em Campinas e seu segredo está na qualidade dos ingredientes, segundo a criadora Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Molho de tomate caseiro

Versátil, o tomate faz parte dos alimentos-chave na dispensa dos brasileiros, rendendo saladas, recheios, acompanhamentos, molhos e muito mais. Mariana Fonseca, chef dos restaurantes Fotiá, Kouzina e Myk, ensina a utilizar tomate amarelo para fazer molho para massas e pizzas, veja aqui.

Molho de tomate feito com tomate amarelo para massas e pizzas Foto: TABA BENEDICTO

Espaguete alla nerano

Em 04 de janeiro se comemora o dia mundial do espaguete, e em comemoração foram reunidas 10 versões diferentes da iguaria, entre elas a receita do espaguete alla nerano. Confira-as aqui.

SpaghettIi All’arrabiata com polvo Foto: Beto Roma

Sanduíche de peru e abacate

Para auxiliar na alimentação das crianças durante as aulas, o Paladar separou 5 receitas fáceis de serem preparadas para montar lancheiras leves e equilibradas. Entre as sugestões está a receita do delicioso sanduíche de peru e abacate. Confira todas aqui.

Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Sobremesas de mulheres que fizeram história

Neste ano, no Dia Internacional das Mulheres, o Paladar reuniu receitas de 5 de doces criados por mulheres e ensinados por 5 chefs profissionais. Veja aqui.