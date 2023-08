7 restaurantes novos para conhecer em São Paulo

Novos restaurante sem São Paulo Foto: Imagem: Freepik

Para os amantes de uma boa gastronomia, estão chegando muitas novidades em São Paulo. De acordo com o portal Casa Vogue, sete novos restaurantes estão chegando para animar os paulistas. Confira:

Bistrot Le Poêle

Inspirado na França, o Bistrot Le Poêle é comandado por Marcio Paschoal e Angélica Alves. O restaurante é dividido em dois ambientes: salão com bar e a varanda externa. O cardápio é variado e oferece opções como Brie empanado, Risoto de mignon e gorgonzola, Pasta Al Mare e creme de Avelã com sorvete de creme finalizado com macadâmia caramelizada.

Endereço: Rua Emanuel Kant 25, Jardim Europa

Horário de Funcionamento: Terça a quinta: 12h às 15h - 19h às 22h. Sexta e sábado: 12h às 23h. Domingo: 12h às 17h

Locale Ristorante

Com uma nova tendência da culinária italiana, o novo restaurante é gerido pelos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen. Um dos destaques são as proteínas, todas preparadas na brasa à carvão, e exploraram porções menores ou servidas para compartilhar. Além dos pratos, a coquetelaria, por Marcio Silva, traz drinks autorais.

Endereço: Rua Manuel Guedes, 375, Itaim Bibi

Horário de funcionamento: Segunda a quinta: 12h às 15h00 - 19h00 às 00h | Sexta e sábado: 12h às 00h | Domingo: 12h às 22h

Animus

Com uma cozinha autoral e brasileira a chef Giovanna Grossi, estreia um menu com 21 novas receitas no restaurante Animus. Camarão rosa ao Beurre Blanc de Bisque e limão siciliano e Codorna desossada com cogumelos, Musseline de batatas e picles de cebola estão entre as criações.

Endereço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros

Horários de Funcionamento: Terça a sexta: 12h às 15h - 19h às 23h. Sábado: 12h às 16h30. 19h às 23h. Domingo: 12h às 16h30

Lolla

O restaurante serve comida italiana. Salada Lolla, com mix de folhas, molho de iogurte grego, palmito grelhado, tomate e farofa de pão, seguida pelo prato principal, o Tagliolini ao pomodoro e queijo stracciatella. Além dele, o Arroz Lolla, preparado com bacon, ovos e batata palha também chega ao cardápio.

Endereço: Rua Manuel Guedes, 545, Itaim Bibi, São Paulo

Horário de Funcionamento: Segunda-feira: das 12h às 15h. Terça a sexta-feira: das 12h às 15h - das 19h às 23h. Sábado: das 12h à 00h. Domingo: das 12h às 18h

Nino Cucina

O chef Rodolfo de Santis acaba de inaugurar o restaurante italiano Nino Cucina. No menu de entrada, os lançamentos sáo o Crudo di Tonno, a Bruschetta e o Melanzane. Já nos pratos principais, irresistíveis massas de Tagliolini e Polpetone, Tagliolini ai Quattro formaggi, Spaghetti ai Gamberi, Rigatoni alla Toscana.

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 30 - Itaim Bibi

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: das 12 às 16h - das 19h à 00h. Sexta e sábado: das 12h à 01h. Domingo: das 12h às 22h

Cantón

O restaurante Cantón, comandado pelo chef Marco Espinoza possui receitas peruanas e chinesas. O prato chefe da casa é o Pato Pequim, porém opções vegetarianas também estão no cardápio.

Endereço: Av. Juriti, 587 - Moema - São Paulo

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: das 12h às 15h - das 19h às 23h. Sexta e sábado: das 12h às 16h - das 19h à 00h. Domingo: das 12h às 17h - das 18h às 22h

Mahá Mistura Criativa

O Mahá Mistura Criativa nasceu do Mahalo Cozinha Criativa, da chef Ariani Malouf, com um cardápio recheado de sabor e opções. Sugestões como Filé de massa folhada com molho de vinho tinto e risoto funghi com parmesão são algumas das delícias da casa.

Endereço: Edifício Itália - Avenida Ipiranga, 344 - Edifício Itália - Centro - São Paulo, SP

Horário de Funcionamento: Diariamente: das 8h às 20h