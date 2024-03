8 curiosidades sobre cerveja que você precisa saber

A cerveja é uma das bebidas mais populares do mundo e no Brasil não é diferente. De acordo com o SINDICERV (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja), o país ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores fabricantes de cerveja do mundo, com a marca de 15,4 bilhões de litros produzidos anualmente com base em cálculos realizados em 2022. Os dois primeiros lugares ficam com a China e com os EUA.

Considerada uma das bebidas mais antigas, o consumo e a fabricação de cerveja são anteriores à linguagem escrita. Um poema sumério de 4 mil anos atrás traz a receita mais antiga conhecida da bebida.

Para os sumérios que viviam na Mesopotâmia já existia cerveja para beber, sem lúpulo, que foi incluído em receitas posteriores. São várias as curiosidades em torno da cerveja, a seguir confira as principais, segundo o site The beer factory.

8 curiosidades sobre cerveja que você precisa conhecer