8 receitas para fazer um menu de Natal sem usar o forno

O verão começa poucos dias antes do Natal e a tendência apara este ano é que durante o feriado enfrentemos muito calor, com temperatura acima dos padrões esse ano.

Todos sabem que o Natal requer um cardápio especial, que muitas vezes envolve assados no forno. Mas, se só de pensar nisso já dá calor, imagine preparar vários pratos da ceia ao lado do forno quente.

Por isso, o Paladar desafiou os chefs chefs Marcos Carioba, da rotisseria Do Alto, e Patricia Helú, do restaurante Caracolla, a fazerem um menu completo sem usar o forno, com entrada, prato principal e sobremesa. A seguir, confira as opções oferecidas por cada um dos chefs.

Menu do chef Marcos Carioba

Carioba optou por um cardápio mais clássico e resolveu investir no tender, que já vem do mercado defumado e não precisa ser cozinhado.

Entrada: terrine de queijo de cabra com damasco (veja aqui);

Principal: tender na cachaça com mostarda de figo (veja aqui);

Acompanhamento: arroz sírio natalino com cebola caramelizada (veja aqui);

Sobremesa: mousse de maracujá com pêssego em calda (veja aqui).

Menu da chef Patricia Helú

Patricia Helú preferiu criar uma ceia 100% vegana, seguindo a linha de seu restaurante, com terrine, salpicão e sorvete.