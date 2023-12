A astrologia na cozinha: o pão que combina com cada signo

O universo dos signos está intrinsecamente ligado à harmonização dos elementos naturais com a posição do Sol em relação à Terra, revelando assim as características-chave da personalidade de cada indivíduo. No entanto, não se restringe apenas a essa abordagem, pois também considera o ascendente lunar e outras particularidades presentes no Mapa Astral de cada pessoa.

Com o propósito de unir a astrologia ocidental à gastronomia, apresentamos uma análise que associa os traços de personalidade de cada signo a um tipo de pão específico, com base em informações do site Tasting Table. Confira, a seguir, qual pão mais combina com o seu signo - e aprenda o seu modo de preparo.

Virgem

Ah! Sabemos como os virginianos são. Na busca pela organização ao ponto da perfeição (que eles são adeptos, inclusive!), um dos pontos que podem destacar para essas pessoas é que eles vão tentar manter o equilíbrio entre o físico, o mental e espiritual.

Pensando nisso, você já sabe que a alimentação do virginiano vai ser mais puxada para o lado das práticas alimentares com encaixe perfeito ao pão integral e suas variedades, provenientes de ingredientes saudáveis. Caso queria reproduzir em casa, guarde o exemplo da receita do chef Luiz Américo, aqui.

Áries

Entre as principais características de quem tem Sol nesse signo, remetem a sinceridade e toques de individualidade, o que em certos tons pode trazer o espírito competitivo à tona, que pode soar até ao autoritarismo.

No geral, enfrentam desafios considerados complexos para torná-los simples justamente pela disposição e resistência. Assim como é possível identificar na receita de uma baguete francesa. O processo, que parece difícil, requer uma modelagem que, pegando o jeito, dá aquele formato especial. Confira uma receita do Paladar aqui.

Câncer

A receita do pão de milho do Paladar vai relembrar as principais características de uma pessoa do signo de Câncer. Isso porque, seguindo o passo a passo, não tem como errar no preparo, com destaque na pluralidade de acompanhamentos.

As pessoas com o signo em Câncer costumam demonstrar mais sensibilidade e emoção na jornada da vida e em contato com outros indivíduos. Por causa disso, não buscam arriscar tanto nos desafios e ficam aonde encontram aquelas pitadas e proteção, exalando esse sentimento para aqueles que eles amam -priorizando manter o acerto.

Peixes

Definido como o décimo segundo signo, quem nasce com o sol no signo de Peixes tende a mostrar muito mais o lado emotivo e acaba descartando a razão. Entre as suas características, também estão forte sensibilidade.

Pensando nisso, dá para lembrar o pão de leite, que vai trazer aquela mordida especial que vai remeter ao emocional e lembranças, como sonhar além das nuvens. Na receita do Paladar, a descrição do alimento alcançou o ‘’macio’' e ‘‘saboroso’'.

Touro

A combinação de elementos dos taurinos costumam evidenciar estratégias em cada passo. Até porque, ao mesmo tempo, o nível de teimosia bate com a característica principal desse signo, em conjunto com valorização e afeto.

Pensando no cenário de uma pessoa com Sol em touro remeter a um pão, possivelmente seria o pão sem glúten que pode trazer a tática de uma opção ideal para todos.

Libra

O pão pita é aquele caracterizado por uma receita fácil, como descreve o passo a passo do Paladar, com peculiaridade que traz na boca traços alimentícios finos, relembrando o signo de Libras.

Isso porque, nascidos nos meses de setembro e outubro, contam principalmente com personalidades que trazem à tona uma delicadeza natural e a grande capacidade de analisar as partes de um todo (o que evidencia o equilíbrio e, ao mesmo tempo, a indecisão).

Leão

Com o objetivo inconsciente (ou não) de ser o centro das atenções, os leoninos esbanjam carisma e bom humor. São aquelas pessoas que apostam tudo na vida para viver cada dia mais tendo o sol guiando o seu rumo.

Com isso, o pão bammy jamaicano é aquele que pode remeter ao signo, simplesmente porque é considerado um clássico que não sai de moda e combina com todas as refeições.

Aquário

Os aquarianos realmente apostam na liberdade que a vida pode oferecer, normalmente optando por viver aquelas experiências consideradas radicais e fora da curva.

Toda essa diferença nos lembra do focaccia, um pão italiano com um formato diferente, que é fácil de ser identificado - assim como as opiniões da pessoas com o sol em Aquário. Você pode conferir uma receita fácil e rápida do Paladar, clicando aqui.

Capricórnio

Os capricornianos possuem características que vão unir a praticidade. Pensando nisso, podemos relembrar do pão bagel, tradicionalmente feito com farinha de trigo fermentada -receita simples.

Outro aspecto que deixam as características de uma pessoa de capricórnio em evidência é a sua independência, assim como a do pãozinho, que pode saciar uma barriguinha em qualquer momento.

Escorpião

Em conexão com seus sentimentos, os escorpianos são capazes de desfrutar daquela incógnita que ninguém identificou, por causa da sua marcante presença de intensidade.

Essa característica se estende ao pão de centeio, caracterizado com dificuldade de preparo média e resultado irregular, com aquelas mordidas que vão trazer crocância. Nesse passo a passo, do Paladar, você precisa estar atento as entrelinhas.

Gêmeos

O pão injera, carrega particularidades que fazem o resultado da receita se tornar único e macio, ganhando versatilidade principalmente na Etiópia. Essa citação, inclusive, pode relembrar alguém do signo de gêmeos.

São pessoas que naturalmente conseguem manter seus círculos sociais principalmente por mergulharem naquelas atividades que possuem interesse, com certa ligação com o desejo de liberdade.

Sagitário

Pessoas com o signo Sagitário costumam ser bem vaidosas e não deixam a desejar naquela espontaneidade e gostam de identificar as questões positivas de uma situação.

É por isso que uma receita prática com base em fermento, o açúcar e a água, do pão Naan pode se transformar, nas mãos de um sagitariano podem trazer aquelas combinações maravilhosas, bem comum da sua personalidade.