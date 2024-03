A balança de cozinha perfeita para ajudar na produção de ovos de Páscoa

Para quem gosta de preparar as próprias receitas na cozinha, ter uma balança para pesar os ingredientes é crucial. A balança na cozinha tem muitas utilidades, como medir com precisão as porções de alimentos, separar corretamente os ingredientes da receita, evitando erros no preparo.

Agora, na época de Páscoa, o aparelho se torna ainda mais importante, pois ajuda a ter as medidas corretas para fazer os famosos ovos e bombons de chocolate.

Normalmente, essas balanças são bastante acessíveis e a da de marca genérica SF-400 é uma ótima opção, segundo o Estadão Recomenda.

Ela é resistente e precisa, além de apresentar capacidade de medida de até 10 kg, coisa que concorrentes mais caras não fazem. Feita em plástico, a escala varia a cada 1 grama e existe um botão de “tara”, função pela qual é possível subtrair do total o peso de recipientes e pratos.

Para quem está pensando em fazer ovos de Páscoa em casa, a balança de cozinha é um bom investimento. O Paladar também preparou um guia indicando tudo o que você precisa para fazer essas receitas em casa, confira aqui.