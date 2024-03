A Casa do Porco, 12° melhor restaurante do mundo, tem menu com opções vegetarianas; confira

Somente em 2023, o restaurante A Casa do Porco, que fica no bairro da República, em São Paulo, recebeu dois títulos importantes pelo 50º Best, sendo eleito o 4° melhor da América Latina e o 12° em escala global. Além disso, a chef que comanda o local, Janaína Torres, foi eleita na última quinta-feira (21) como a Melhor Chef Feminina do Mundo.

O restaurante renomado, como o próprio nome sugere, trabalha com elementos à base de carne suína. No entanto, não é composto apenas por isso e, por este motivo, agrada diferentes gostos e dietas. Como a acessibilidade é o lema da casa, aos vegetarianos, por exemplo, que desejam visitar o local podem pedir a opção do menu degustação sem carne.

Neste menu, os pratos de cada etapa são feitos com produtos orgânicos, cultivados em fazenda própria ou vindo de pequenos produtores locais. A experiência é válida tanto para quem possui alguma restrição alimentar em relação à carne quanto para quem deseja apenas expandir os horizontes e provar algo diferenciado. É tudo extremamente saboroso e feito com excelência. O menu completo pode ser conferido aqui.

O restaurante A Casa do Porco fica na Rua Araújo, 124, na região da República. Funciona de segunda a sábado, das 12h às 23h; aos domingos, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3258-2578.