A escolha do pão faz diferença para o sabor do seu hambúrguer? Saiba a resposta

Quando se trata de hambúrgueres, tendemos a pensar imediatamente na carne, mas o papel do pão não pode ser subestimado. A qualidade e o tipo de pão desempenham um papel crucial na criação do sanduíche, podendo alterar completamente seu sabor.

O tamanho, sabor e consistência são elementos essenciais para um hambúrguer equilibrado. A padeira Helena Mil-Homens, da Padaria St. Chico, compartilhou sua expertise com o repórter Gabriel Assumpção do Paladar, explicando a importância do tipo de pão ideal.

Para hambúrgueres, a escolha do pão pode variar, desde pão de hambúrguer americano até pão australiano e pão brioche. Alguns tipos favorecem o equilíbrio do sanduíche, enquanto outros podem prejudicar.

Segundo a padeira, o pão brioche é a escolha superior devido à sua textura amanteigada, firme e sabor equilibrado. Por outro lado, pães macios, como o de leite, não são ideais, pois não oferecem resistência ao morder.

